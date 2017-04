Les sorties, critiques de films et annonce cinÃ©ma pour cette semaine

SORTIES

"A bras ouverts" de Philippe de Chauveron

"Corporate" de Nicolas Silhol

"La consolation" de Cyril Mennegun

"Power Rangers" de Dean Israélite

"Le serpent aux mille coupures" d'Eric Valette

"United states of love" de Thomas Wasilewski

"Les mauvaises herbes" de Louis Bélanger

ANIMATIONS

"Les Schtroumpfs et le village perdu" de Kelly Asbury

"L'école des lapins" d'Ute Von Munchow-Pohl

DOCUMENTAIRE

"L'opéra" de Jean-Stéphane Bron

FILMS VUS

"Baby Boss" de Tom McGrath: Adorable dessin animé qui ravira petits et grands pour ces vacances scolaires

"Pris de court" d'Emmanuelle Cuau: film sentimental, le combat d'une mère pour son job et ses enfants.

"Félicité" d'Alain Gomis: l'intention est bonne, le sujet dramatique, mais s'apparente plus à un doc qu'à une fiction, bonne interprétation, mère courage dans un Congo à la dérive.

"A united kingdom" d'Amma Asante: biopic, un jeune roi africain épouse une anglaise blanche, leur lutte, et leur victoire.

"Orpheline" d'Arnaud des Pallières: le parcours d'une jeune femme, interprété par 4 actrices différentes pour 4 âges. Film difficile mais très intéressant.