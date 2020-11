Les sous-marins rouges

La guerre froide est un terreau très fertile pour la rencontre fatidique entre le cinéma et les sous-mariniers. Ce mardi, avec Romaric, Thomas et Nicolas, 4 films nous aident à entrer dans la marine rouge, mise en scène à l'écran très fréquemment par Hollywood...

Mais pourquoi, et comment? On en parle ce mardi, avec un coup de projecteur sur les films de sous-marins russes... Par des russes!



En introduction et en fin de podcast, un retour sur notre émission consacrée aux élections américaines au cinéma, avec notre invité David Barny,vivant au Texas.



En début de podcast découvrez la chronique de Matthieu, présentant Captain Sonar, le jeu de plateau où on dirige un sous-marin.