Les uchronies au cinéma

L'uchronie est un récit partant d'un point précis de l'Histoire avec un questionnement précis: "Et si...?" Nous les parcourons ce soir au cinéma, du dictateur de Charlie Chaplin en 1940, jusqu'à Cowboy et envahisseurs (Jon Favreau, 2000) pour cerner ce qui peut coincer sur grand écran pour les adapter, quand la BD et la littérature de SF adorent cet exercice de style.



Découvrez-les en compagnie de Rebecca, Nicolas, Thomas, Dr Teaser et Romaric. Un grand merci à Hervé pour la technique!