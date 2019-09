Les voix de l'enfance

Bruno DUMONT nous donne une « Jeanne » forte et fidèle à ses voix. En choisissant le dépouillement, des acteurs non professionnels, les chansons de Christophe sur le texte de Péguy, il nous déroute mais la grâce survient!

Le choix d’une interprète de 11 ans nous oblige à redécouvrir le mystère de Jeanne.

Comme à son procès, elle semble nous demander ce que nous avons trahis de nos voix, de nos combats.

Déroutant à l'image de la bergère de Domrémy. En état de Grâce, si on s’abandonne.