Lino Ventura les années 70

Après notre émission sur les musiques des films avec Lino Ventura tournés dans les années 60, voici celle dédiée aux années 70. Lino Ventura commence son métier d'acteur dans les années 50 puis, Un taxi pour Tobrouk, Les tontons flingueurs, le clan des siciliens, L'armée des ombres et Lino Ventura devient une tête d'affiche dans les années 60. Les années 70 installe définitivement cet acteur parmi les préférés des Français. Au programme : Dernier domicile connu de José Giovani, L'aventure c'est l'aventure et La bonne année de Claude Lelouch, La gifle et L'homme en colère de Claude Pinoteau et Un papillon sur l'épaule de Jacques Deray.