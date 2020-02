Lyon insolite : les tournages internationaux, de Daniel Day Lewis à Leonardo Di Caprio

C'était Prague dans les années 60 pour L'insoutenable légèreté de l'être avec Daniel Day Lewis et Juliette Binoche, ou Le Complot d'Agniezka Holland avec Christophe Lambert, reconstituant la Pologne au temps de Solidarinosc dans le quartier des Gratte-ciels à Villeurbanne.

Danses indiennes sur les ponts de Lyon dans un film de Bollywood ou L'Homme au masque de fer, film de cap et d'épée avec Leonardo Di Caprio, découvrez l'histoire des tournages internationaux les plus insolites dans Lyon, mais aussi Irigny ou Saint-Fons. Avec en prime l'invention des premiers clips musicaux, les "Cinéphonies", produits par la Paramount et créées à Lyon en... 1935 !