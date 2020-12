" Mank ", un film de David Fincher

Le Hollywood des années 1930 revisité à travers le regard d'Herman J. Mankiewicz, scénariste alcoolique invétéré au regard acerbe, qui tente de boucler à temps le script de " Citizen Kane " d’Orson Welles.



Tourné en noir et blanc, " Mank " de David Fincher, nous plonge dans le milieu hollywoodien des années 1930 où les guerres d’égo, les contrats juteux et les pressions des studios pèsent sur toute l’industrie cinématographique en proie aux doutes face aux élections politiques et à la menace de la montée du nazisme.



Le très attendu nouveau film de David Fincher, aux critiques enthousiastes. L'avis de notre expert, avec le Père Christian du Halgouët.