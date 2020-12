Minuit dans l'Univers : Georges Clooney et la survie de l'Humanité

Georges Clooney nous a habitué à des rôles plus glamour et à des films qui mettent en valeur son charme auprès de la gent féminine. Dans « Minuit dans l’univers », il réalise un film apocalyptique où il incarne un vieux scientifique sur le déclin comme la terre qui semble victime d’une catastrophe terrifiante. On ne sait pas grand chose sur les causes mais on devine que l’air est devenu irrespirable !



Sur la plateforme Netflix depuis Noël, ce film nous raconte la vie de ce gardien d’une station en Arctique contraint de s’occuper d’une fillette isolée avec lui. Elle vient perturber son quotidien. Ensemble, ils essaient de joindre les rares survivants de ce cataclysme qui reviennent d’une mission spatiale lointaine.

Inspiré d’un roman de Lily Brooks-Dalton, ce film essaie une réflexion métaphysique sur la fin du monde et sa possible survie. Avec au coeur la rédemption de cet homme égoïste qui finalement se rachète en essayant de sauver ce qui peut l`être.



Dans le sillage d’Interstellar et d’autres œuvres de science-fiction, cette histoire essaie de nous faire réfléchir sur l’avenir de l’univers, sur l’homme, sa toute puissance technique et finalement sa fragilité à l’échelle de l’univers.

On oscille entre des scènes d’action dans la glace ou dans l’espace et des temps de réflexion pour nous aider à penser l’avenir, la solitude, l’univers, la technologie, le sens de la vie... bref un film sur le confinement et un virus destructeur ?



Dans une interview au journal « 20 minutes » Georges Clooney déclare : « Le film témoigne de tout le mal que l’être humain peut accomplir contre lui-même et la planète. Survivre est un combat constant qui vaut la peine d’être mené. »



En espérant que les salles puissent reprendre leur projection au plus vite en cette année 2021, je vous recommande ce moment de cinéma à domicile de 118 minutes aux critiques mitigées mais qui a le mérite d’alimenter Netflix dans un genre nouveau alors que ces plateformes sont plus habituées des films d’action sans réflexion de fond.



Minuit dans l’univers annonce avec d’autres films un renouveau et des productions qui pourront éclairer cet hiver Covid en un peu terne.

Bon film et bonne année nouvelle sur RCF Sarthe !