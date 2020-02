Musique de film sur le sport

Boxe, tennis, basket, karaté, course à pied, courses automobiles, toutes les compétitions sportives ont aujourd'hui leur film. Pour les musiques, afin de construire et d'accompagner des mythes, celles-ci prennent souvent la tournure d'hymnes. Qui dit hymne dit une certaine lourdeur car ces musiques accompagnent plus des exploits qu'elles apportent un contre point psychologique aux personnages. C'est donc dans cette ambiance frisant parfois celle de la fanfare ou de la marche militaire que nous allons imaginer des acteurs faisant du sport. Au programme de cette émission, The first olympics athens 1896 de Bruce Broughton, Le meilleur de Randy Newman, Une nouvelle chanche de Marco Beltrami, North Dallas Forty de John Scott, Le grande défi de Jerry Goldsmith et Deux heures moins le quart avant Jesus-Christ de Raymond Alessandrini.