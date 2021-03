In my arms (dans mes bras) l'Histoire d'un clip au service d'une belle cause

84 Musiciens sont avec Jean-Marc Généreux dans ce clip intitulé IN MY ARMS, au profit de l'association française du syndrome de Rett. Dans ce numéro, nous interrogeons Pierre-Etienne Michelin, son réalisateur, Alex L-B, un des musiciens présents dans le clip et Jean-Marc Généreux, parrain de l'association.



Découvrez les coulisses du clip, son origine et surtout son but : récolter des fonds pour la recherche contre cette maladie méconnue.

Sur cette petite ritournelle, chaque participant, qu’il soit professionnel, débutant ou amateur, propose quelques notes ou quelques mots sans savoir ce que font les autres et la magie opère...



Retrouvez le clip ici :

https://www.youtube.com/watch?v=E_gDwAHaTCI&ab_channel=CollectiveMusicCharity



Faites un don à l'AFSR " ET RECEVEZ L' ALBUM NUMÉRIQUE 9 TITRES en cliquant sur ce lien:

https://www.collectivemusiccharity.com/associations



Vous pouvez aussi soutenir L'AFSR en téléchargeant ou en ajoutant le single sur toutes les plateformes ici: https://hypeddit.com/link/8fqwzi



L’ Association Française Du Syndrome De Rett intervient auprès des familles d’enfants atteints du syndrome de Rett. Si vous voulez en savoir plus sur cette maladie et sur l'association rendez-vous sur https://www.afsr.fr? /