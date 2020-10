My name is Connery, Sean Connery

Acteur inconnu et écossais, Sean Connery a été le premier a interpréter ce célèbre agent secret. Son emprunte a donc été très forte sur ce personnage de fiction inventé par Ian Fleming. La compositeur John Barry a aussi fortement contribué à façonner l'image de ce héros qui a survécu à tout, même à la guerre froide. Cette émission est consacrée aux films de James Bond avec Sean Connery. Au programme : Dr. No, Bons baisers de Russie, Goldfinger, On ne vit que deux fois, Les diamants sont éternels par John Barry et Jamais plus jamais par Michel Legrand.