" Nevada ", un film réalisé par Laure De Clermont-Tonnerre

A l'affiche cette semaine de Ciné die, " Nevada ", un premier film réalisé par Laure De Clermont-Tonnerre. L'histoire de Roman, un détenu dans une prison du Nevada, qui n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Une très belle histoire de rédemption, que vous conseille vivement le Père Christian du Halgouët.