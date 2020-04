Norbert Moutier, une vie de cinéma

Voici le portrait d'un homme qui a également été réalisateur, scénariste, monteur et encore beaucoup de postes sur des tournages fauchés mais passionnés, aux titres plus improbables les uns que les autres : Mad mutilator, Dinosaur from the deep, Trepanator, Hemophilia....

Ce soir, laissez vous guider pour un voyage de la série B à Z, pour un portrait collégial certes parfois avec un son qui grince, qui coupe ou qui sature, mais bon... On a appris à faire avec le confinement, en rappelant l'héritage d'un bonhomme, de sa cinéphilie et de sa passion qui est elle, en ce moment, la seule chose qu'on souhaite contagieuse.

Norbert Moutier, une vie pour le cinéma est une émission montée et préparée par Florian Hien et votre serviteur, 45 m en partie fm sur Rcf Loiret et Rcf.fr, et en version intégrale sur Spotify et Apple podcast.



Graffiti cinéma, c'est parti, on vous souhaite une belle rencontre avec celui qui « a aimé le cinéma de toutes les manières possibles » (Patrick Juillard)