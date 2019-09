Once Upon a time in Hollywood, Roubaix une lumière, Perdrix, Une fille facile

Nous voyagerons de Hollywood avec le dernier Tatantino Once Upon a time… in Hollywood, à Roubaix, Une lumière de Despleschin, jusqu'à Cannes avec Une fille facile de Rebecca Zlotowski qui ausculte les désirs et les chagrins de 2 adolescentes. Dans les Vosges où Erwan Le Duc nous propose Perdrix une jolie comédie, quand à Ira Sachs avec Frankie, il nous emmène à Sintra au Portugal !