One night with Holly Woodlawn avec Pierre Maillet

Donner la parole sur les ondes aux interprètes et metteurs en scène reçus à Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne, mieux faire connaissance avec les trois artistes associés, mieux comprendre la cohérence de la programmation, et pourquoi pas : donner la parole aux spectateurs. Cette émission de radio est à géométrie variable et s’adapte aux opportunités du moment. Au fil de la saison, tout en continuant à privilégier des temps de rencontre directe entre les artistes et le public après les représentations, nous vous proposons 7 émissions de radio, produite par la scène nationale et diffusée sur notre antenne. Pour en savoir plus, restez à l’écoute… Soyez tout ouïe…