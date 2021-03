Peter Cushing, la bonne Hammer

Vous connaissez Peter Cushing? Il a combattu les dalecs en tant que Dr Who, a tué Dracula, détruit Aldérande et tué plus de vampires que Buffy.



Cet homme et ce comédien iconique des studios britanniques de la Hammer, lui qui a apporté tant d'élégance à tous ses personnages, nous en parlons avec un de ses amis, Bernard Charnacé, comédien, qui l'a rencontré et échangé avec lui tout au long de sa vie.



Découvrez avec nous Peter Cushing sous un angle méconnu, pour gagner l'envie de voir ou revoir ses plus grands rôles.