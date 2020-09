Polar et chanson française

De 1950 à la fin des années 80, le polar à la française a connu son âge d'or. Flics et truands s'affrontaient à l'écran sous les traits de nos plus grands acteurs tels Jean Gabin, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ou encore Lino Ventura. Mais ces films, ce sont aussi des musiques où souvent, des chanteurs de variétés ont été embauchés soit pour en écrire toute la musique, soit pour en chanter le générique.



Au programme de cette émission :

- Le Pacha avec Requiem pour un con de Serge Gainsbourg

- L'Albatros de Léo Ferré

- Un Flic avec C'est ainsi que les choses arrivent d'Isabelle Aubret

- Le Hasard et la Violence de Drupi

- J'ai épousé une ombre de Johnny Hallyday

- La vengeance du serpent à plume avec La belle veut se revanche de Michel Polnareff

- Rue Barbare avec Midnight Shadow de Bernard Lavilliers