Portrait de l'artiste en bel homme âge

"Gloire et douleur" n'est pas qu’un autoportrait d’Almodovar, mais un hymne à la réconciliation d'un créateur avec son histoire. Comment de la vie, des désirs contrariés dès l'enfance, on fait une œuvre. Cet intime est aussi une leçon de regard pour le spectateur. Un objet, un meuble, un dessin, nous entraine dans le passé, reconstitue et nous invite à faire nous-mêmes le récit de notre paradis perdu. Vieillir c'est donner sens à sa vie, par les temps qui courent, belle leçon. Pas de palme d’or mais une palme de cœur pour un des grands cinéastes de ces trente dernières années.