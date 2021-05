Portraits de mères au cinéma

Vincent Drouineau, ancien journaliste en presse écrite régionale. Agent général d’Assurances pour la Mutuelle de Poitiers. Fier poitevin amoureux de la Vendée et cinéphile à ses heures. Aime Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin, Gérard Butler, Bruce Willis, Clive Owen, Keanu Reeves et tant d’autres.

Grégoire Moreau

Père de famille nombreuse, actuel directeur et rédacteur en chef de RCF Vendée, Grégoire Moreau aime passionnément sa terre vendéenne. Il aime son histoire, son patrimoine, ses acteurs, ses paysages, son sens de la fidélité et de la parole donnée. Historien de formation, il s'est investi dans plusieurs associations historiques dont la dernière en date, le Souvenir Vendéen, dont il est administrateur. Il est aussi un cinéphile passionné et un profond amateur de musique : de l’opéra à la musique de film, du baroque au folk, du jazz au rock. Grégoire Moreau a également occupé pendant plus de dix ans le poste de directeur de la communication du diocèse de Luçon, période durant laquelle il a créé le magazine Catholiques en Vendée.