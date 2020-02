Pour la Saint-Valentin, une comédie romantique à l'anglaise?

La Saint-Valentin est l'occasion de se pencher sur les comédies romantiques. En la matière, l'Angleterre est championne. "Quatre mariages et un enterrement", "Coup de foudre à Notting Hill" ou encore "Le Journal de Bridget Jones" ont eu un succès retentissant. Raffinées, drôles et accompagnées d’une bande originale redoutablement efficace, les comédies romantiques à l'anglaise nous enchantent.

"Quatre mariages et un enterrement" et le tube "LOVE IS ALL AROUND"

Au printemps 1994, la France, comme le reste du monde, tombe sous le charme de Hugh Grant et de "Quatre mariages et un enterrement", comédie signée Mike Newell. Le film conte les aventures d'un groupe d'amis à travers les yeux de Charles, un jeune homme obnubilé par Carrie, une Américaine très attirante jouée par Andie MacDowell qu'il rencontre régulièrement lors de quatre mariages successifs et… d'un enterrement.

Le tube chanté par le groupe Wet Wet Wet, "Love is all around", contribue à sa manière à la réussite du film qui propulse Hugh Grant au rang de vedette internationale.

"Coup de foudre à Notting Hill"

Cinq ans plus tard, le miracle s’accomplit à nouveau, sous la caméra de Roger Michell cette fois-ci. Dans "Coup de foudre à Notting Hill", on est toujours à Londres et Hugh Grant donne la réplique à Julia Roberts dans cette comédie aux airs de conte de fée entre un petit libraire de quartier anonyme et une star de cinéma hollywoodienne. Dans cet extrait (ci-dessous) Hugh Grant profite d’une conférence de presse pour s’immiscer et déclarer sa flamme en public à Julia Roberts.

"She", le titre

Le titre "She", interprété par Elvis Costello reprenait la chanson écrite et chantée à l’origine par Charles Aznavour (une chanson de 1974 mise en musique par Herbert Kretzmer).

"Love Actually"

Restons encore avec Hugh Grant, figure iconique de la comédie romantique anglaise de ces vingt-cinq dernières années, pour évoquer à présent un autre immense succès de la décennie 2000, "Love actually". Plusieurs intrigues amoureuses s'entrecroisent à quelques jours de Noël. Dans ce film choral on retrouve le gratin des acteurs et actrices britanniques. Avec une BO 4 étoiles, qui comprend notamment "Here with me", chanté par Dido.

"Le journal de Bridget Jones"

Deux ans avant "Love actually", Richard Curtis signait l’une des meilleures comédies romantiques de ces vingt dernières années qui sera suivie de deux suites avec à chaque fois dans le rôle titre Renée Zellweger. Bridget Jones est une célibataire trentenaire endurcie, ayant quelques kilos en trop, oscillant entre élans amoureux et grosses déprimes. Amoureuse, elle l'est sûrement, mais de qui ? De son patron plutôt volage Daniel Cleaver (Hugh Grant) ou de l'avocat séduisant mais un peu guindé Mark Darcy (Colin Firth) ?

Nous aurions pu écouter la reprise de "It’s Raining Men" par Geri Halliwell, un carton mondial à partir d’un tube disco de 1983 du groupe afro-amércain féminin The Weather Girls. Le titre "All by Myself, chanté par l’Australienne Jamie O’Neal sur le générique du film de Sharon Maguire, n'est pas mal non plus.

"Shakespeare in love"

Quittons l’ambiance romantique contemporaine de Bridget Jones pour le Londres de la fin du XVIe siècle avec "Shakespeare in love", film aux 7 Oscars de l’Américain John Madden qui imagine, en 1999, la vie du dramaturge et écrivain anglais. Joseph Fiennes prête ses traits à l’auteur de "Roméo et Juliette" qui va tomber éperdument amoureux de Gwyneth Paltrow. Un amour pourtant impossible entre le roturier Shakespeare et Lady Viola, issue de la noblesse.

Le morceau "The Beginning of the partnership", que l’on doit au compositeur Stephen Warbeck, figure sur la bande originale de "Shakespeare in love".

"Mamma mia !"

En 2008, "Mamma mia !" une comédie musicale de la Britannique Phyllida Lloyd, inspirée des chansons du groupe disco Abba, va connaître un succès retentissant au box office et relancer l’intérêt pour le groupe suédois. Dans cet extrait, Meryl Streep, qui joue Donna, reprend "The Winner takes it all", qu’elle chante à Pierce Brosnan, un de ses ex-amants, alors qu’ils s’apprêtent à se rendre dans la petite chapelle grecque perchée au-dessus de la mer où doit se marier Sophie, la fille de Donna.

