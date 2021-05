Priska Peraste un parcours de comédienne lim fixe

Comédienne, cinéaste, speaks english et habla espanol : dans ce numéro nous rencontrons Priska Peraste, une comédienne pleine de projets, entre longs et courts métrages, séries engagées et série Toudoum : oui, on la verra aussi bientôt sur Netflix, et elle répondra à nos questions dans ce numéro, en compagnie de toute la troupe