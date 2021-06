Producteur, la plus belle vocation au Monde ?

Le texte de la fiche podcast : "Méandre en salles, de Matthieu Furi, après Hostile du même réalisateur : Jordan Sarralié produit des films, et il le fait même parfois dans la région. Comment se construit-on et se découvre t-on producteur ? Comment choisir ses projets ? On en parle dans ce numéro de Graffiti cinéma, sur rcf Loiret"