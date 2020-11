Malgré une fermeture des salles de cinéma dûe au Covid-19, le Pèlerin publie cette semaine un dossier: "Quand Dieu s'invite au cinéma".

L'objectif pour Pierre-Olivier Boiton, journaliste au Pèlerin, et d'aider les lecteurs à "envisager le septième art comme un formidable levier, pour éveiller, pour nourrir, pour interroger notre spiritualité".

Montrer l'invisible: un pari audacieux

Différents ciné-débats et festivals chrétiens se développent ces derniers temps pourtant "les liens entre l'Église et le cinéma sont très anciens" pour Valérie de Marnhac, journaliste pour RCF.

Elle précise notamment que la sortie du film "Des Hommes et des Dieux" a eu un impact important dans le développement de ces initiatives.

Les ciné-clubs ou les soirées cinéma en aumônerie n'ont pas uniquement pour vocation de faire connaître des films mais "d'apporter un regard chrétien sur des films d'aujourd'hui ou d'hier qui parlent de tous les sujets".

Le cinéma a cela en plus qu'il nous "amène au beau" selon Sabine de la Moissonnière, professeur de littérature.

Elle ajoute qu'il "est trés abordable par tous" ce qui donne d'autant plus d'importance aux messages qu'il peut véhiculer.

Éduquer par le cinéma

Il est intéressant de faire le parallèle entre littérature et cinéma. "Le langage est le même sauf qu'en littérature l'image est intérieure, on se la créée nous-même alors qu'au cinéma on l'a à l'écran " pour Sabine de la Moissonnière.. Par ailleurs, il est intéressant d'aborder un thème du programme scolaire sous l'angle cinématographique afin d'enrichir une oeuvre littéraire ou historique.

La mission des ciné-club chrétiens, pour Valérie de Marnhac, est "d'apprendre à voir, d'apprendre à regarder".

L'histoire d'un film est évidemment centrale mais c'est la morale de celui-ci qui fera davantage écho en nous.

Pour la journaliste de RCF, "la morale dans un film [...] c'est la distance et la liberté qu'un film laisse au spectateur pour pouvoir continuer à penser, à réfléchir, à avancer".

Dans ce sens, la création d'un ciné-club chrétien permet de continuer à apprendre "la grammaire du cinéma" , selon les termes de Sabine de la Moissonière, tout en apportant un regard chrétien aux films qui font notre société.