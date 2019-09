Regads en feu

Un des incontournables de l’année ! Céline SCIAMMMA, prix du scenario à Cannes, nous livre un film brûlant, coloré et sidérant comme une blessure d’amour dans ce « Portrait de la jeune fille en feu ».

Il ne s’agit pas seulement d’une passion amoureuse que tout semble interdire, mais d’une réflexion subtile, sur la création, le regard, le souvenir. Qu’est-ce que regarder quelqu’un ? Aimer et avoir aimé ? Et finalement l’autre n’est-il pas celui ou celle qui nous révèle à nous-mêmes ? Une vraie rencontre ne nous laisse pas sur le rivage, comme si rien ne s’était passé ! Tout cela est montré, plus que dit ! L‘essence du cinéma non ?