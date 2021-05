Réouverture des cinémas

-Une vie secrète est un film espagnol réalisé par Aitor Arregi, Jon Garaño et Jose Mari Goenaga, sorti en 2019. Il est sélectionné en compétition officielle au Festival international du film de Saint-Sébastien 2019 où il remporte la Coquille d'argent du meilleur réalisateur et le prix du jury pour le meilleur scénario.



-Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres. Cependant, il s'ennuie terriblement. Cela la fait maintenant 300 ans qu'il a 10 ans alors les bateaux de pirates ett le cinéclub ne l'amuse plus depuis longtemps.



-Adieu les cons: Lorsque Suze Trappet apprend qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a eu adolescente, ayant accouché sous X sous la pression de ses parents. Elle se met alors en quête de le retrouver.



-Drunk, ou Alcootest au Québec, est un film danois co-écrit et réalisé par Thomas Vinterberg, sorti en 2020. Le film est sélectionné en « compétition officielle » au Festival de Cannes 2020