L'émission 'Les 4 sans coups' de ce week-end est toujours réalisée en mode confinement. Charles Declercq vous propose de découvrir la musique du film Requiem for a Dream, réalisé en 2000 par Darren Aronofsky. Il s'agit de son deuxième film. Les acteurs sont notamment Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly, Marlon Wayans. La musique, qui rend compte d'une descente aux enfers de tous ses protagonistes à cause de la drogue, est de Clint Mansel et du Kronos Quartet.