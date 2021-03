Retour sur le festival de Berlin et la cérémonie des César

L'émission "Les quatre sans coups" de ce 3e WE de mars est toujours marquée par les contraintes sanitaires.

Dans le respect de celle-ci, Charles Declercq a réalisé une émission où il donne la parole à Olivier Clinckart, journaliste à Moustique et vice-président de l'Union de la Critique de Cinéma. Olivier fera écho au Festival de Berlin (qui s'est déroulé en ligne) et à la récente remise des César.