" Rhapsody ", l'histoire d'un sexagénaire solitaire qui vit dans un petit appartement au dernier étage d’une tour. Tous les jours, une jeune femme lui confie son bébé, Teo. Un lien naturel et insolite unit ces deux êtres, l’un massif et robuste, l’autre petit et délicat.

Plus d'informations et le film dans son intégralité, à retrouver sur le site de silexfilms.com