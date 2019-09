Seule la lumiere pourra nous sauver

Cela pourrait être crime et châtiment à Roubaix : meurtre sordide, misère, accouchement terrible de la vérité.

Arnaud Desplechin, le réalisateur s’est inspiré dans « Roubaix, une lumière » d’un reportage sur sa ville natale, frappée par la crise et la misère, pour évoquer dommages collatéraux de celle-ci et quotidien d’un commissariat de quartier. Documentaire datant de 2005.

Le commissaire, jouée avec humanité par Rachid Zem, nous permet de descendre aux enfers sans désespérer, mais en ayant une compassion envers ce petit monde souffrant.