Son nom est Connery, Sean Connery

Premier acteur à avoir incarné à l'écran le plus célèbre des sujets de sa majesté, James Bond à 007 reprises. L'acteur britannique Sean Connery nous a quitté le 31 Octobre dernier, à l'âge de 90 ans. Un acteur populaire au bon sens du terme, qui tout au long de sa carrière et de sa vie privée sera resté fidèle à ses origines, modestes et écossaises. Un grand monsieur du cinéma qui a également tourné avec les plus grands, Steven Spielberg, Brian de Palma, John Huston, le français Jean-Jacques Annaud et même l'immense Alfred Hitchcock. Hommage mérité cette semaine dans Ciné Die à Sir Sean Connery, en compagnie du Père Christian du Halgouët.