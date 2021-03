Sous le soleil de satan (1987) de Maurice Pialat - Bernanos au cinéma

Palme d'Or - controversée - au Festival de Cannes en 1987 et César en 1988 du Meilleur Film, Meilleur Réalisateur et Meilleur Acteur (pour Gérard Depardieu), "Sous le soleil de Satan" est un film à la fois âpre et profond, interrogant la foi jusqu'au vertige. Mais en choisissant d'adapter Bernanos à l'écran, Maurice Pialat, enfant terrible du cinéma français, n'a-t-il pas aussi réalisé un autoportrait ?