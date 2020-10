" The Spy ", une série de Gideon Raff

Une fois n'est pas coutume, le Père Christian nous conseille cette semaine une série disponible sur les plateformes de streaming. " The Spy ", une série tirée de l'histoire vraie d'Eli Cohen, un agent israélien appartenant au MOSSAD ayant infiltré les plus hauts niveaux militaires et politiques de la Syrie dans les années 1960. Une série de Gideon Raff, et portée par Sacha Baron Cohen dans un rôle assez inhabituel pour lui, que l'on vous conseille vivement.