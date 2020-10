Stalker (1979) d'Andreï Tarkovsky - Plongée mystique dans la Zone

Réalisateur mythique et mystique, dont le cinéma touche aux profondeurs de la matière comme de la pensée, Andreï Tarkovski réalise en 1979 "Stalker"que d'aucun considèrent comme rien de moins que le plus grand film de l'histoire du cinéma. Sur fond de science-fiction, il y est questions du sens de la vie, de la technologie et ... de la foi. Plongez dans la Zone pour une double émission consacrée à ce chef d'oeuvre absolu. Et pour l'occasion, Laurent Verpoorten reçoit Jean-Marc Reichart, chroniqueur artistique sur 1RCF.