Star Trek : l'odyssée ringarde?

Star Trek, le voyage dans les étoiles, les costumes moulants et Gene Roddenberry, son George Lucas, le créateur le plus discret de l'Histoire ? Star Trek est une grande saga, incontournable de la pop culture mondiale. Mais pourquoi est-elle à la science-fiction ce que le moned diplomatique est à Gala? On en parle dans cette émission, avec Thomas, Nicolas, Matthieu et Romaric, pour partir un peu se dépayser dans les étoiles, sur Rcf Loiret !