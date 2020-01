" Star Wars: L'Ascension de Skywalker ", un film de J.J. Abrams

Qui ne connait pas la trilogie de science fiction née en 1977 et fruit de l’imagination de Georges Lucas ? « La guerre des étoiles » connaît un premier renouveau entre 1999 et 2005 : 3 nouveaux épisodes pour expliquer les événements antérieurs de la 1° trilogie.



En 2015 un nouvel épisode « Le Réveil de la force » vient poursuivre l’histoire, suivi en 2017 par « Les derniers Jedis » et donc logiquement cette fin d’année 2019 un nouvel opus « L’ascension de Skywalker » inonde les écrans des salles obscures en Sarthe et dans la galaxie toute entière.



« Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine » la guerre fait rage et le côté obscur de la force semble avoir définitivement le dessus sur la fragile résistance portée par des personnages divers et variés : des droïdes en tôle qui communiquent en faisant des bruits étonnants, des êtres recouverts de poils et des humains tous attachants par leur caractère bien trempé. Nous voyageons en plus de deux heures de film dans plusieurs planètes avec des beaux effets spéciaux notamment des vagues géantes qu’il faut franchir pour trouver une boussole indispensable pour attaquer le mal à la racine.



Vous retrouverez le Faucon Millenium toujours au top de sa forme, les sabres laser, des batailles dans l’espace, les bistrots galactiques étonnants et une musique un peu forte. Le spectateur traverse des temps de larmes, des combats et parfois on peut même sourire. Cet épisode s’inscrit dans la tradition de la saga. Il en donne des rappels tout au long du film. Même le sympathique Harrison Ford vient donner un coup de main. Le cinéma fait des miracles, les héros ressuscitent facilement.



Cet épisode 9 est à voir si vous aimer la saga et si vous avez vu au moins quelques-uns des épisodes précédents. Le réalisateur réussit à faire une belle synthèse et nous entraîne à un rythme dynamique dans une histoire faite de courage, d’amitié et de sabres laser. J’y vois de l’espérance : les héros ne désespèrent jamais malgré les adversaires hyper puissants, de la foi en la Force qui ne les abandonne jamais et de l’amitié car ici on aime en donnant sa vie pour les autres.



Bon cinéma au Pathé, place des Jacobins au Mans. Que la force soit avec vous !