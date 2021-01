Sur la série "Mum"

À l’aube de la soixantaine, la douce Cathy affronte la mort de son mari, entourée par une famille aimante mais ultra sans-gêne. Une sitcom à l’humour corrosif tissée à partir des petits riens du quotidien, doublée d’une jolie romance.



Musique : Lulu and the Lampshades - You're Gonna Miss Me (générique de MUM)



Une série réalisée par Stefan Golaszewski.