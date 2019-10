Un jour de pluie à N.Y, Bacurau, Au Nom de la Terre et Ceux qui travaillent

Des films qui font rêver, frémir, voire pleurer c’est le choix de A chacun son cinéma cette semaine avec Un jour de pluie à New York vue par Woody Allen, la résistance du village brésilien de Bacurau, de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, l’hommage d’Edouard Bergeon à son père, simplement appelé Au Nom de la Terre, et avec Ceux qui travaillent premier film d’Antoine Russbach !