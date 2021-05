Une semaine de cinéma comme les autres ?

Cette semaine vous écoutez dans notre émission des critiques de films en salles, pour la première fois depuis quasiment 6 mois, et l'équipe accueuille pour cette occasion un nouevau critique : Gabin, 7 ans qui nous parle de 2 films. Thomas et Romaric l'accompagnent, avant un entretien en seconde partie d'émission avec Sébastien Lieury, directeur d'exploitation des cinémas Pathé Saran et Orléans, en collaboration avec l'équipe de Pour info à Orléans.