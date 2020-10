Une vie cachée : mourir plutôt que renier sa foi et sa conscience

C'est un eden que nous décrit Terrence Malick au début de l'histoire. Le petit village reculé des Alpes autrichiennes où le personnage principal, Franz, vit au rythme des saison, avec sa femme et ses trois filles.

Mais une menace plane sur notre famille : ces avions nazis qui survolent le pays, avant de l'envahir.

UN PERSONNAGE QUE LE PAPE BENOÎT XVI A CHOISI DE BÉATIFIER, EN 2007

Franz, paysan féru de lecture, n'a pas oublié d'avoir l'esprit critique. Porter les armes pour le nazisme ? Hors de question. C'est incompatible avec sa foi catholique. S'engager comme infirmier dans l'armée ? Ce serait possible. Mais pour cela, il faut prêter allégeance à Hitler. Et cela non plus, ce n'est pas envisageable pour cet homme droit, honnête, intègre.

Pendant plus de deux heures, nous assistons à l'évolution spirituelle de cet homme, qui se dit libre alors même qu'il est enchaîné, en route vers la mort. Un itinéraire de vie, de croissance, de foi, qui ne peut pas laisser insensible.

D'autant qu'il s'agit d'une histoire vraie, oubliée puis redécouverte dans les années 1960. Un personnage que le Pape Benoît XVI a choisi de béatifier, en 2007.

Pour en débattre et voir les extraits forts du film :

Rendez-vous le mercredi 14 octobre 2020 à l'occasion de deux séances : 18h ou 20h15, dans les salles de l'église Sainte-Bernadette d'Annecy