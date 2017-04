VIDÃ‰O | "Un verbe de lumiÃ¨re: le cinÃ©ma", confÃ©rence du P. Denis Dupont-Fauville

Olivier Boulnois coordonne le cycle des Conférences de Carême 2017 à Notre-Dame de Paris. Ce dimanche 2 avril 2017, il laisse la parole au P. Denis Dupont-Fauville, prêtre de Paris, et critique de cinéma. Art récent, le cinéma est aussi populaire dans son audience que complexe dans sa forme. Comprendre un film nécessite d’entrer dans l’écoute de plusieurs registres simultanés, selon des modalités qui nous "projettent" au-delà de nos impressions spontanées et peuvent nous permettre de grandir en humanité, voire, à travers cette perception d’une vérité qui nous dépasse, de réfléchir sur le Christ.



"Si la vérité de l’homme cherche à se dire dans le cinéma, ce dernier n’est pas sans rapport avec le Christ."

P. Denis DUPONT-FAUVILLE

EXTRAIT | Un verbe de lumière : le cinéma, conférence du p. Denis Dupont-Fauville

"Le Christ est incarné, il est parole, il est image de l'invisible (...) En nous faisant éprouver l'énigme de l'humanité, le cinéma nous permet, à travers sa vérité propre et sa forme limitée, de pressentir le mystère du Christ."

Mgr Benoist de Sinety

Le cinéma nous aide à sortir de ce que saint Paul a appelé «le vain leurre de la philosophie» (Col 2,8) dans la mesure où il constitue un antidote, ou plutôt l’antithèse du conditionnement défini par le mythe de la caverne.

Dans celui-ci, les hommes prisonniers de leur antre prennent les ombres projetées sur la paroi pour la réalité et n’ont aucune raison de vouloir sortir de leur univers restreint ; au cinéma, la lumière projetée sur l’écran, en proclamant qu’elle n’est pas le réel mais qu’elle nous dévoile des dimensions de celui-ci que nous ne soupçonnions pas, nous incite à sortir de nous-mêmes pour aller au-devant de Celui qui vient.

