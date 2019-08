Après les retombées économiques de la croisière noire, décovrons la croisière jaune et son parcours de plus de 12000 kilomètres qui suit la route de la soie à travers les pays du Moyen-Orient et de l'Asie, toujours au volant des mythiques Citroën à chenilles.

Avec Raymond Dornier, membre fondateur du musée de l'Aventure Peugeot.