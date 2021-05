Claude Bolling (2ème partie)

Alliant avec bonheur jazz et musiques de toutes origines, classique ou exotique, parfois expérimentale, Claude Bolling a marqué durablement le monde de la musique pour l'image, longs et courts mètrages, dessins animés, séries et films pour la télévision, en paralèlle à sa carrière infatigable, sur le terrain et en concert derrière son piano enchanteur.