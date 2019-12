Claude Fauriel

" Mémoire sur la destruction de la République par Bonaparte " (Minerve)

Présenté et annoté par Jean-Jacques Tatin-Gourier

Avant de devenir professeur à la Sorbonne, Claude Fauriel fut maire de Saint-Étienne, puis secrétaire de Fouché, poste dont il démissionna en 1802. Au lendemain de sa démission, il rédige le manuscrit relatant la destruction par Bonaparte de ce qui restait des institutions républicaines après le coup d'état du 18 brumaire. Inachevé, le manuscrit ne fut publié qu'en 1886. La présente édition est établie préfacée et annotée par Jean-Jacques Tatin-Gourier, professeur à l'université de Tours.



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L'Essor

Quarante ans après la mort de Claude Fauriel, Ludovic Lalanne découvrait un manuscrit dans les archives de Madame de Condorcet. Après avoir pensé qu'il s'agissait d'un texte de son Girondin de mari, il lui apparut que ce manuscrit était l'œuvre de Claude Fauriel. Un patriote jacobin dont Madame de Condorcet avait été la compagne après son veuvage.

Ludovic Lalanne publia en 1886 Les derniers jours du consulat. Un ouvrage que Jean-Jacques Tatin-Gourier reprend aujourd'hui sous un autre titre Mémoire sur la destruction de la République par Bonaparte. Claude Fauriel maîtrisait l'italien, l'allemand et l'anglais, s'intéressait au grec, au latin, au sanscrit, à l'arabe ainsi qu'à une demi-douzaine de langues régionales mais c'est en français que s'étale sa détestation pour Bonaparte.

Secrétaire de Fouché au ministère de la Police dès 1799 - poste qui ne convenait ni à ses goûts ni à ses sentiments et dont il démissionnera « par fierté républicaine » en 1802 - il profitera néanmoins de la conjuration de Cadoudal et Pichegru en 1804 et du grand procès qui suivit pour mettre noir sur blanc tout ce qu'il pensait du tyran en devenir qu'était Bonaparte.

Le procès s'ouvrit le 27 mai 1804 au Palais de justice de Paris. Il se soldera par 20 condamnations à mort suivies de douze exécutions dont celle de Cadoudal qui avant que le couperet ne tombe criera par trois fois « Vive le roi ». Le général Moreau - nœud gordien de l'affaire – sera lui condamné à deux ans de prison commués en bannissement. Le général Pichegru retrouvé mort dans sa cellule avait choisi seul son destin.

C'est donc ce procès exceptionnel qui est l'âme du livre de Claude Fauriel. Un texte en forme de réquisitoire contre un Bonaparte accusé d'avoir mis en place un pouvoir personnel autoritaire et dépourvu de tout contre-pouvoir. « Dans la multitude presque infinie des détails de cet étrange événement, je ne m'attacherai qu'à ceux que je croirai suffisants pour donner une idée générale de l'ensemble… et faire sentir que les hommes qui servent le pouvoir absolu n'ont plus rien à lui refuser, dès l'instant où ils lui ont fait le sacrifice de leur dignité morale, et que la différence entre être vil et être injuste est nulle, au gré de ce même pouvoir ».

Jacques Plaine



