Clture en week-end

Histoire de savoir - Dany (Bruxelles) : Les bijoux perdus, connus grâce aux peintures



Itw 5 minutes de Delphine Freyssinet (Bruxelles) : Vincenzo Cazale, directeur artistique festival Artonov : 6ème édition de ce festival pluridisciplinaire qui investit plusieurs lieux Art Nouveau, Art Déco mais pas seulement, à Bruxelles. "Ce que le jour doit à la nuit", est le thème de cette 6ème édition du 4 au 11 octobre. Toutes les infos sur visit.brussels rubrique agenda et sur festival-artonov.eu



Une petite halte avec un grand texte - Pierre-Paul Delvaux (Liège) : Pierre-Paul Delvaux nous présente deux textes qui nous disent, chacun à sa manière, qu'il se passe quelque chose, en nous et dans le monde,

et qu'il n'est pas déraisonnable d'espérer.



Chronique BD - Frédéric Ronsse - Librairie Flagey - ( (Bruxelles - introduit par Delphine Freyssinet) : "Malgré tout" - Jordi Lafebre chez Dargaud



Chronique d'Aurélie Brouir : visites guidées d'automne au Lac de Bambois



Chronique de la librairie Siloë à Liège : Geneviève Iweins présente son coup de coeur pour "Le faucon" de Gilbert Sinoué paru chez Gallimard



Cinécure - Charles Declercq (Bruxelles) : entretien avec David Dufresne, réalisateur du documentaire "Un pays qui se tient sage" en salle le 7 octobre.