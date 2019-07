CNR Prudence le long du Rhône

La période estivale est le temps idéal pour flâner le long des berges du Rhône. Des balades et des randonnées accessibles, reposantes, parmi les plus belles de France mais qui ne sont pas sans risques... Comme chaque année, la compagnie nationale du Rhône lance sa campagne de sensibilisation sur les risques encourus aux abords de ses barrages et de ses centrales hydroélectriques...