Coffees & Cigarettes

Prenez un soupçon de Rock'n Roll, trois bonnes pincées de Hip hop, une bonne dose de pop culture et un goût prononcé pour la chanson française.



Bien mélanger et faire mijoter à feu doux, vous obtiendrez : Le Hop'n Roll et surtout le son du groupe Coffees and Cigarettes !



Il se produit dans les studios de RCF en Berry pour "Le Micro Concert", sous la houlette de Damien Duris, à la fois aux manettes et à l'interview !