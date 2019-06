Collectif "Bruit du Frigo" et randonnées péri-urbaines, Yvan Detraz

Invité : Yvan Detraz, architecte, directeur du "Bruit du Frigo"

Le collectif "Bruit du Frigo" installe des refuges dans les périphéries urbaines de la métropole bordelaise. Le onzième et dernier refuge péri-urbain sera inauguré le 13 juin à Saint-Médard en Jalles. Autour de cette nouvelle installation, différents temps forts sont proposés.

Pour en savoir plus, consultez le site du Bruit du Frigo http://www.bruitdufrigo.com/

Les chroniques :

Histoire locale : L'ascension sociale de Félix Éboué (Par Stéphane Binaud)

Cuisine : Le maquereau (Par Céline Lucas)

Arts de la table : L'histoire de la serviette de table (Par Chloé Bray)

Les musiques :

Walk like an Egyptian / The Puppini Sisters

Demain / Amel Bent

Aufenthalt / Thomas Dolié, Olivier Godin