Collectif F(s): lutter contre le plafond de verre

Cette semaine dans Culture en week-end on: Le Collectif F(s) lutte contre le peu de places accordées aux femmes dans la culture. Le collectif a récemment lancé sa candidature pour le Théâtre National avec une approche novatrice : une direction collective.

Pour porter la voix d'une revendication qui touche toutes les femmes, et finalement dans tous les domaines, aucune porte-parole n'est mise en avant.

Deux de ses membres nous parlent de ce collectif.



Mais également, vos séquences habituelles :

- Le plein de bulles : Frédéric Ronsse, de la librairie Flage, nous présentera un Troisième récit des Contes de la Pieuvre, après "La Malédiction de Gustave Babel" et "Un destin de trouveur".

Chaque récit peut se lire de manière indépendante mais font tous référence à cette association de malfaiteurs : La Pieuvre.

- La librairie Siloé: Geneviève Ivinsse nous conseillera un livre pour enfants qui s’intitule ‘Le grand livres des missionnaires à travers l'histoire’

- Histoire de savoir - Dany vous dévoile l'histoire d'Edgar Degas, peintre, graveur, sculpteur, photographe, naturaliste et impressionniste français, célèbre pour ses peintures des danseuses.



- Cinecure : Y'a quoi à la télé avec Charles Declercq

- La petite halte avec un grand texte :Pierre Paul Delvaux qui nous proposera une réflexion: Un visiteur qui va toujours son chemin