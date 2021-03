Comme un arbre dans la ville

"La nature en ville, à l’aune de la Zone atelier environnementale urbaine de Strasbourg, avec Sandrine Glatron, géographe du CNRS.

Longtemps, la nature est restée un espace cloisonné des villes ; au 19ème siècle, pour des raisons hygiénistes, on a aménagé parcs et promenades dans les villes. Aujourd’hui, la nature en ville est perçue comme qualité de vie. Et d’ici 2050, 75 % de l’humanité vivra en ville.

Pour mieux concevoir les villes de demain, pour ajuster nos comportements à la transition écologique, il faut pouvoir caractériser, inventorier, quantifier, qualifier cette nature en ville et connaître l’état d’esprit des citadins. Pour cela, à Strasbourg, la Zone atelier environnementale urbaine, ZAEU, offre depuis 2010 un terrain d’étude exceptionnel, qu’il s’agisse de connaître la biodiversité des jardins partagés, d’évaluer le rapport de force entre tortues locales et tortues exotiques dans les parcs de la citadelle et de l’orangerie, … entre autres !

