comme une empreinte

Après 17 ans d'expérience dans la réalisation de divers produits audiovisuels et malgré l'épanouissement que nous apportent ces projets, on sent, on sait que le but à atteindre est la réalisation et la concrétisation d'un film de fiction. Parce que raconter, mettre en images et en son une histoire est, pour nous, une nécessité. A plus long terme, notre ambition est de devenir un acteur important dans la création cinématographique de notre région. Ainsi, lorsqu’en 2018 nous avons découvert le soutien de la Province de Luxembourg à la création cinématographique, nous y avons vu un bon tremplin pour pouvoir réaliser ce désir de création. Il ne restait plus qu'à écrire le scénario!



L'idée de l'histoire a émergé d’un des critères de recevabilité pour la sélection des projets: "le lien évident avec le territoire provincial". Il nous paraissait clair que le film parlerait de l'Ardenne, cette région qui est un des piliers de notre identité et de notre personnalité. Pouvoir raconter cet attachement très fort dans une histoire nous semblait donc tout naturel.